Maltempo, raggiunti i tre alpinisti bloccati sulla Cima Strugova: inizia la discesa

Ultimo aggiornamento: 13:06

I tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e speleologico hanno raggiunto intorno alle dieci, dopo tre ore di cammino lungo la cresta delle Ponze, i tre alpinisti in difficoltà sulla Cima Strugova, li hanno rifocillati e hanno iniziato lentamente il rientro. Gli alpinisti sono stati legati con la corda e i tecnici li stanno conducendo con molta cautela lungo la cresta affilata e resa insidiosa dalla presenza del vetrato, il sottile strato di ghiaccio che si forma sulla roccia e che si cela sotto la neve.Secondo il capostazione di Cave del Predil, che controlla le operazioni dal campo base, si tratta di un intervento tra i più difficili degli ultimi vent'anni effettuati dalla stazione: si deve procedere lentamente di conserva su una cresta affilata senza potersi ancorare alla roccia e c'è scarsa visibilità. L'elicottero della Protezione Civile è pronto a partire da Tolmezzo in caso di schiarita. Un'altra squadra di tecnici è stata inviata a supporto dei soccorritori per recuperare tutti i materiali e rendere più leggera e sicura la conduzione in cordata. Secondo le previsioni del Cnsas, ci vorranno ancora diverse ore prima che si concluda l'intervento. Al soccorso stanno partecipando anche i tecnici della Guardia di Finanza di Sella Nevea e Cave del Predil.