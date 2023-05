Alluvione Emilia Romagna, pensionato di Battipaglia invia 135 euro e un biglietto per gli sfollati: «Con tutto il mio cuore»

Qulle immagini della devastazione in Emilia Romagna, lo hanno colpito. Come è successo a moliti italiani. E come molti italiani ha deciso di non restare con le mani in mano.

Alluvione, per aiutare la Romagna scegliamola per le vacanze: spiagge già ripulite a tempo di record

Così un pensionato di 76 anni di Battipaglia (in provincia di Salerno), ha messo mano al portafogli e carta e penna. Giovanbattista M., ha inviato 135 euro in contanti alla Regione come aiuto agli sfollati. La busta, spedita con posta ordinaria, oltre alla somma conteneva anche un'immagine sacra e un biglietto: «Con tutto il mio cuore». Il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha già disposto il trasferimento dei soldi sul conto corrente destinato all'emergenza. La busta, come racconta Repubblica è stata raccolta da due collaboratori del governatore, sorpresi dal gesto di inaspettata ed eccezionale semplicità dell'anziano.