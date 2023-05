Alluvione Romagna, allerta meteo: in arrivo acquazzoni e temporali

Allerta meteo nelle zone alluvionate. Arriva "Goccia fredda", una perturbazione che porterà instabilità: forti acquazzoni e grandine. Anche nelle zone già colpite duramente dall' alluvione ed esposte al dissesto idrogeologico. Per questo la regione Emilia Romagna ha emanato un' allerta.

Previsioni meteo

Ci saranno rovesci e temporali già al mattino sull'estremo Nordest, in estensione in giornata verso ovest lungo la Val Padana, fino a raggiungere il Piemonte.

🚨⛈ Sta per arrivare un nuovo #vortice sull'#Italia: attenzione ai forti #temporali, anche con #grandine in molte zone: ecco tutti i dettagli #meteo e le aree più interessate ⬇https://t.co/4LmrXiJkPa — 3B Meteo (@3BMeteo) May 24, 2023

Nelle prossime ore

Al Nord instabile già al mattino all'estremo Nordest con rovesci e temporali sul Friuli VG, in rapida estensione ad alto Veneto, Alto Adige, Trentino e nel pomeriggio alla Val Padana centro-occidentale, fino al Piemonte. Attesi fenomeni anche intensi e localmente accompagnati da grandine entro sera al Nordovest; qualche rovescio in sconfinamento all'Emilia Romagna; rimane più soleggiato e asciutto in Liguria.

Temporale forte in atto nella zona a nord ovest di Torino #grandine #temporali pic.twitter.com/AQ1HqUpOxz — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) May 24, 2023

Al Centro inizialmente soleggiato, ma dal pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con rovesci e temporali più frequenti tra Toscana interna, Umbria e Lazio, localmente accompagnati da grandine, in graduale attenuazione in serata.

Al Sud inizialmente soleggiato, dal pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino e sulle zone interne della Sardegna, con qualche rovescio o temporale più frequente sul settore campano-lucano, in attenuazione in serata. Temperature in calo al Centro-Nord, stabili o in lieve aumento al Sud.

Meteo giovedì

Al Nord piogge e temporali tra Alpi e alta Val Padana centro-occidentale, anche forti nella notte su alto Piemonte, Valle d'Aosta sudorientale e Lombardia, qualche rovescio anche su Trentino, alto Veneto ed entroterra ligure, mentre si attenueranno i fenomeni sul resto del Nordest con schiarite in arrivo. Nel corso della giornata fenomeni in generale attenuazione con schiarite in estensione da est ad ovest.

Al Centro inizialmente soleggiato, instabilità diurna in formazione sull'Appennino con rovesci e temporali in estensione agli entroterra di Toscana e Lazio, in locale sconfinamento alle coste tra Toscana e alto Lazio, ma in generale attenuazione entro sera.

Al Sud inizialmente soleggiato, un po' di variabilità diurna in Appennino campano, molisano e lucano e sull'entroterra sardo con qualche rovescio o temporale in esaurimento in serata. Temperature in ulteriore calo al Nordovest. Per l'evoluzione fino al weekend clicca qui.