Allerta Meteo, maltempo da Nord a Sud: rischio tornado sull'Adriatico, cosa sta succedendo

Ancora maltempo. Un nuovo avviso emesso dal Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) un bollettino valido dalle 8 di giovedì 13 giugno alle 8 di venerdì 14 giugno. Si parla di due livelli: per alcune parti dell'Europa sudorientale è previsto un livello 2; grandine grande e vento violento. Mentre un livello 1 interesserà la Russia occidentale e sudoccidentale, per piogge intense miste a grandine. Previsti anche tornado.

G7 Italia, Meloni firma il cartellone con il logo dell'evento

L'Italia: maltempo e G7

Anche sull'Italia è prevista instabilità atmosferica con forte rischio di temporali intensi, soprattutto sulle coste adriatiche. Aria fredda non solo al Nord, ma anche sul resto d'Italia, compreso il sud, dove in questi giorni si sta svolgendo il G7 nel resort Borgo Egnazia, in Puglia.

L'arrivo di aria più fresca dal Nord Europa ha alimentato instabilità in tutto il Paese: oggi il transito verso est della perturbazione porterà nel Centro-sud numerosi rovesci e temporali pomeridiani.

L’allerta ESTOFEX è di livello 1 per i settori orientali, con una probabilità moderata di eventi meteorologici severi. E la possibilità di temporali, sebbene con gravità minore, si estende da Nord a Sud. E vicino al mare Adriatico possibilità di grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e rischio tornado.