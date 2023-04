Meteo, allerta arancione in 12 regioni: possibili grandinate, venti fino a burrasca e neve a bassa quota

Meteo, allerta arancione in dodici regioni. Da oggi, lunedì 3 aprile, ci saranno venti da forti a burrasca su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino di domani, temporali su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo ella Protezione civile. Per domani è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.

Come si legge sul sito di 3bmeteo, da oggi l'aria fredda alimenterà un vortice sullo Ionio che provocherà condizioni di marcata instabilità all'estremo Sud. Variabilità in Sardegna, con qualche pioggia sul versante tirrenico. Sulle regioni settentrionali ampie schiarite si alterneranno ad annuvolamenti su Prealpi, Alpi occidentali ed entroterra ligure, con qualche rovescio tra il pomeriggio e la sera e spruzzate di neve sulle valli cuneesi dai 1300/1500m. Venti tesi o forti settentrionali, temperature in diminuzione.

A partire da domani, sole a Nord anche se dal tardo pomeriggio nuvole raggiungeranno le Alpi e si intensificheranno su Piemonte e Liguria dando luogo ad isolati piovaschi. schiarite su Toscana, Umbria e alto Lazio. spiccata variabilità ancora al Sud. Nella giornata di mercoledì. correnti fredde continueranno ad affluire dal Nord Europa mantenendo le temperature decisamente inferiori alla media. In Calabria e Salento non mancheranno precipitazioni intermittenti. La quota neve rimarrà piuttosto bassa per il periodo.