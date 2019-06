​Iran, Alitalia e cinque compagnie evitano golfo dell'Oman e stretto di Hormuz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le grandi compagnie aeree mondiali modificano le proprie rotte per la tensione con l'Iran schizzata alle stelle dopo l'abbattimento del drone americano: Alitalia , Lufthansa, British Airways, Klm, Air France e Qantas hanno annunciato che i loro aerei non sorvoleranno lo stretto di Hormuz ed il Golfo dell'Oman.Pureha comunicato che i suoi aerei non sorvoleranno lo stretto di Hormuz ed il golfo dell'Oman dopo l'abbattimento di un drone americano. Lo ha detto alla Bild online un portavoce della compagnia aerea spiegando che la decisione di cambiare le rotte, assunta già ieri, è legata a ragioni di sicurezza.La compagnia aerea australianaha annunciato di aver cambiato le sue rotte in Medio Oriente per non lo stretto di Hormuz e il Golfo dell'Oman. In una nota, la Qantas ha spiegato che il cambio di rotta avrà effetto sui collegamenti aerei tra Londra e l'Australia, aumentando la durata del volo. Anche la compagnia olandese Klm ha annunciato un provvedimento simile.