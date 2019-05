​Alitalia, blocco del sistema informatico: imbarchi e partenze a rilento

Un rallentamento nelle partenze dei voli Alitalia si sta registrando all'aeroporto di Fiumicino a causa di un problema tecnico occorso ai servizi informatici della compagnia aerea forniti da Ibm. Regolari tutti gli altri voli delle altre compagnie aeree dello scalo. In sostanza, le difficoltà vengono riscontrate nelle operazioni di check-in on line e nelle prenotazioni dei voli fatte su piattaforma. In una nota Alitalia ha informato i passeggeri del motivo del momentaneo disagio sui suoi voli.



«Ibm, nostro fornitore di servizi informatici - informa Alitalia - sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Siamo al lavoro per ridurre il più possibile i disagi provocati da Ibm e ritornare al più presto alla normalità. È stato attivato il numero verde gratuito 800650055, mentre chi chiama dall'estero può comporre il numero 0039 06 65649. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo con tutti i passeggeri».

Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi — Alitalia (@Alitalia) 5 maggio 2019

