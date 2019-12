Conad, ritirati filetti di alici all’olio per istamina Ecco i lotti

Ritirati filetti di alici all’olio per istamina. Conad ha richiamato un lotto di filetti di alici all’olio di oliva perché in alcune confezioni è stato riscontrato un livello di istamina oltre i limiti previsti. Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 150 grammi con il numero di lotto MT189 e il termine minimo di conservazione 08/10/2020 (EAN: 80129011). I filetti di alici richiamati sono stati prodotti per Conad dall’azienda Zarotti Spa, nello stabilimento Poseidon SH. P. K. di Shengjin, in Albania. Si raccomanda quindi di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo in qualsiasi punto vendita Conad, dove sarà rimborsato o sostituito.

Ultimo aggiornamento: 16:36

