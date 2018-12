Schianto a Natale, Alice muore a 24 anni. Arrestata l'amica: «Guidava sotto effetto di cocaina»

Ultimo aggiornamento: 21:50

L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di una scuola: nell’incidente è morta, una ragazza di 24 anni, mentre, anche lei di 24 anni, si è salvata. Ma è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale, dopo che è risultataÈ successo, a Val Della Torre: lo schianto è avvenuto all’alba, quando l’auto, una Lancia Y, è andata a sbattere su un muro in via Givoletto, in frazione Brione, scrive l’edizione torinese di Repubblica. Poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata.I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le due ragazze che erano incastrate nell’auto: i soccorritori del 118 hanno provato a rianimare Alice, ma è stato tutto inutile. L’amica,, è stata poi trasportata in ospedale a Rivoli dove è stata sottoposta agli esami per verificare se: dopo aver riscontrato positività alla cocaina, i carabinieri della stazione di Alpignano l’hanno arrestata.