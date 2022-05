Alice Scagni, 34 anni, uccisa a coltellate dal fratello dopo una lite. «Rapporti tesi da tempo»

Una donna di 34 anni, Alice Scagni, è stata uccisa a coltellate in strada a Genova ieri sera. È accaduto a Quinto, in via Fabrizi. Una persona è stata fermata, si tratta del fratello della vittima, Alberto Scagni, 40 anni. La donna stava portando a spasso il cane quando è stata avvicinata dal fratello con il quale ha cominciato a litigare per motivi ancora da chiarire.

Uccisa davanti al marito

L'uomo durante il diverbio l'ha colpita ferendola mortalmente. Ad assistere alla scena il marito e alcuni cittadini che udendo le urla dei due si sono affacciati alle finestre di casa ed hanno chiamato i soccorsi. Il fratello è stato fermato vicino al luogo dell'aggressione ed è stato portato in questura.

Rapporti tesi

Non sarebbe stata la prima lite tra i due. L'uomo, disoccupato, aveva già discusso animatamente con la sorella e i rapporti tra i due erano tesi. Secondo le prime informazioni pare che l'uomo fosse anche seguito per problemi pisichici. Scagni è stato portato in questura dove gli investigatori della squadra mobile lo stanno interrogando insieme al pubblico ministero di turno.