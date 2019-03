Algerino ricercato per terrorismo arrestato ad Acerra

Fuggito dal nordafrica, è stato arrestato dalla polizia di Caserta: è un algerino di 45 anni, ricercato in campo internazionale poiché colpito da mandato di cattura emesso dal Tribunale di Constantine (Algeria) per partecipazione a organizzazione terroristica. Lo straniero aveva lasciato l'Algeria nel 2014 per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dello Stato Islamico.



Le attività svolte dai poliziotti della Digos, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono risultate particolarmente complesse ed hanno consentito di individuare il ricercato all'interno di un casale abbandonato situato nel Comune di Acerra (Napoli).