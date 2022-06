Padre e figlia sbandano in scooter e finiscono contro un palo: morti Alfredo ed Elisa Bergamasco

Tragedia della strada il 27 giugno, poco dopo le 18.30, sulla Provinciale 7 a Correzzola (Padova): nella fuoriuscita autonoma di uno scooter - guidato da un 60enne con a bordo la figlia - ci sono state due vittime. Il mezzo è sbandato e finito contro un segnale stradale in via Rebosola terminando poi rovinosamente a terra. Per la giovane non c'è stato subito niente da fare, gravemente ferito il padre che è purtroppo deceduto poco dopo in ospedale dove era stato portato con l'elisoccorso.

APPROFONDIMENTI PADOVA Simone, morto sullo scooter guidato dal padre FORCATELLA Papà salva le due figlie in difficoltà in mare ma... PRATO Bambina di due anni cade in piscina alla festa di matrimonio SAN VITO AL TAGLIAMENTO Il dolore alla spalla, il malore e l'ultimo messaggio:... IL PROCESSO Latina, vigile del fuoco ruba il telefono di un ventenne morto...

Simone Silvestri, morto sullo scooter guidato dal padre: colpiti da un camion, aveva 17 anni

Antonio Stazi, 29 anni, muore folgorato dai fili dell’alta tensione sotto gli occhi del padre

Elisa Bergamasco aveva 33 anni, residente a Cona, ed era la passeggera dello scooter guidato dal padre Alfredo Bergamasco, 60enne. Entrambe le vittime sono originarie di Chioggia.