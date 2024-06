Alfredino, la storia del bambino caduto nel pozzo (che cambiò per sempre l'Italia). Stasera e domani la fiction su Rai1

Il 10 giugno del 1981, nella campagna intorno a Roma, un bambino cadde in un pozzo. Cominciò così una vicenda straziante che per due giorni avrebbe tenuto tutta l'Italia incollata alla tv: la tragedia di Vermicino. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno Rai 1 trasmette, in prima visione e in prima serata, alle 21.30, la miniserie «Alfredino, una storia italiana».

Alfredino, la storia del bambino caduto nel pozzo a Vermicino

È la storia dell'incidente del piccolo Alfredo Rampi e quel che ne seguì: per 48 ore i tentativi di salvare il bambino richiamarono, oltre a una gigantesca quanto impotente organizzazione di soccorsi, l'attenzione dell'informazione, della politica e della gente comune di tutto il Paese.

La Rai avrebbe documentato ininterrottamente le vicende di Vermicino, in una diretta tv passata alla storia del nostro paese.

La fiction

In quattro puntate (due in onda martedì, altre due il giorno dopo) il lavoro di Marco Pontecorvo riesce a fare un'accuratissima ricostruzione storica di quei giorni e a mettere in evidenza il fortissimo versante emotivo che colpì al cuore tutta l'Italia. Anna Foglietta è precisa e coraggiosa nel prestarsi a interpretare Franca Rampi: i tanti italiani che in quei giorni s'incollarono al teleschermo non hanno mai dimenticato il volto e le parole di quella mamma.