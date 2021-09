Uccise moglie e figlioletto di 5 anni, Alexandro Riccio si è suicidato in carcere a Ivrea

Domenica 26 Settembre 2021, 23:22 - Ultimo aggiornamento: 23:45

Uccise moglie e figlioletto, Alexandro Riccio si è suicidato in carcere. Il 39enne si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica in una cella del carcere di Ivrea (Torino): l'uomo lo scorso 29 gennaio, a Carmagnola, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico, di appena 5 anni.

La notizia, anticipata dall'edizione online del Corriere della Sera, è stata confermata all'ANSA. Riccio aveva ucciso la moglie e il figlio nel sonno con diverse coltellate per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa.

Duplice omicidio

Riccio, secondo quanto appreso, si è impiccato con i pantaloni della tuta a una inferriata della cella mentre il compagno dormiva. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo. «Lasciatemi farla finita», aveva detto l'uomo ai carabinieri che lo scorso 29 gennaio lo avevano soccorso per primi a Carmagnola, nel Torinese, dopo che si era tagliato le vene dei polsi e lanciato dal balcone di casa. Poco prima aveva ucciso a coltellate la moglie Teodora, sua coetanea, e il figlio Ludovico di appena cinque anni.

Lei aveva deciso di lasciarlo

Dietro la violenza, secondo quanto appurato dalle indagini coordinate dalla procura di Asti, competente per territorio, la decisione della donna di mettere fine al matrimonio. «Vi porto via con me», il biglietto dell'uomo che i carabinieri trovarono nell'abitazione dopo il duplice omicidio. Una intenzione, quella di suicidarsi, che evidentemente l'uomo non aveva abbandonato.