Alessio Madeddu, lo chef ucciso in Sardegna: partecipò al reality “4 Ristoranti"

Giovedì 28 Ottobre 2021, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Omicidio in Sardegna: la vittima è Alessio Madeddu, il cuoco di 51 anni di Teulada diventato famoso per la sua partecipazione al programma «4 Ristoranti» con Alessandro Borghese, e balzato alle cronache per aver aggredito i Carabinieri con una ruspa la sera del 2 novembre 2020, atto per il quale era stato condannato per tentato omicidio.

Carabinieri gli ritirano la patente, torna con ruspa e ribalta auto dell'arma. Arrestato ristoratore di Teulada

Secondo quanto appreso, il cadavere è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello. L'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente da un'arma da taglio. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia.