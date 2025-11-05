Alessia Pifferi, il caso della madre accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. La ricostruzione

Ore 18 - Newsletter Il punto serale sulle notizie del giorno Iscriviti e ricevi le notizie via email

Alessia Pifferi, madre di Diana Pifferi, la bambina di un anno e mezzo morta a Milano nel luglio del 2022, è stata condannata in secondo grado a 24 anni. Alla base di questa riduzione di pena, dato che in primo grado era stato chiesto l'ergastolo, ci sarebbe il fatto per cui i giudici, infatti, hanno escluso l'aggravante dei futili motivi dopo aver escluso, già in primo grado, la premeditazione.

Chi è Alessia Pifferi

Nata a Milano nel 1985, Alessia è figlia di una banconista di supermercato e e di un custode di palazzo, seconda genita con una sorella maggiore di nove anni. Molto legata ai nonni materni, che morirono a distanza di poco tempo quando Pifferi aveva poco più di cinque anni, si chiuse in sè stessa tanto da non riuscire a legare con i compagni di classe ed essere seguita da un insegnante di sostegno. Abbandonati gli studi a 14 anni, ha iniziato a svolgere lavori saltuari. Appena ventenne si trasferì a Palermo per sposarsi con un uomo 55 anni ma dopo una convivenza difficile, fatta anche da un aborto, venne convinta dalla madre a tornare a Milano. Nell'estate del 2020, Pifferi conobbe su un sito di incontri Angelo Mario D'Ambrosio, un piccolo imprenditore di Leffe, con cui andò a convivere alla fine di agosto dello stesso anno, quando era già incinta di un altro uomo; la donna disse in seguito di non essersi resa conto della gravidanza fino al momento del parto con la madre che la smentì.

La donna partorì in casa il 29 gennaio 2021 prima di portare in ospedale la figlia poiché nata prematura. Nella primavera del 2021 Alessia Pifferi lasciò la figlia in affido alla madre e andò con il compagno del tempo in una breve vacanza in Liguria. Durante il suo soggiorno la piccola Diana si ammalò e, a cuasa delle regole del Covid-19, per acconsentire al ricovero era necessaria la presenza della madre Alessia che non rispose al telefono sino a notte. Da quell'episodio la madre iniziò a pensare di affidare Diana agli assistenti sociali.

La morte di Diana Pifferi

Il 14 luglio 2022 Pifferi uscì di casa e si assentò per sei giorni lasciando la figlia sola nell'abitazione. Durante questo periodo, la madre di Alessia la chiamò ripetutamente; Pifferi le fece credere di essere nella propria abitazione, rispondeva svogliatamente e rifiutandosi di mostrarle Diana attraverso videochiamate, dicendo che stava dormendo.

Il 20 luglio 2022 Pifferi fece ritorno nella sua casa di Ponte Lambro e trovò Diana priva di vita sul lettino da campeggio su cui si trovava. Dopo aver tentato di rianimarla, Pifferi chiese aiuto a una vicina di casa e chiamò i soccorsi. Le persone giunte sulla scena non poterono che constatare la morte della bambina; dallo stato del suo corpo, realizzarono che dovesse essere morta dalle ventiquattro alle quarantotto ore prima. L'autopsia rivelò che Diana fosse morta di fame e disidratazione tra il 18 luglio e il 20 luglio e che fosse arrivata a cercare di mangiare il suo stesso pannolino

Il processo

l processo a carico di Alessia Pifferi cominciò nel marzo 2023.

L’obiettivo principale del procedimento era verificare se, al momento dei fatti, la donna fosse in grado di intendere e di volere. La sua avvocata, Alessia Pontenani, sostenne che la Pifferi fosse affetta da grave ritardo mentale, diagnosticato fin dall’infanzia, e che la famiglia non ne avesse compreso la gravità per mancanza di strumenti e conoscenze adeguate. Durante le udienze, l’imputata affermò di non aver ricevuto alcun supporto concreto per crescere la figlia, ma la madre e la sorella smentirono, raccontando di averla aiutata come potevano. Durante il lockdown, la madre la videochiamava ogni giorno e le mandava denaro ogni mese. Per evitare ulteriori aiuti, Alessia aveva detto alla madre di ricevere 500 euro mensili dal padre della bambina, di cui in realtà non conosceva l’identità. La sorella Viviana dichiarò inoltre di averle fornito moduli per accedere a sussidi dedicati alle madri in difficoltà, ma Alessia non li compilò mai.

Le indagini

In aula, la Pifferi dichiarò di non ricordare se avesse praticato prostituzione o invitato uomini in casa, sebbene le chat trovate sul suo telefono dimostrassero il contrario.

Sostenne inoltre di non aver mai avuto rapporti sessuali nella stessa stanza in cui dormiva la figlia, ma anche questa versione fu smentita da alcuni messaggi. In una conversazione con un uomo conosciuto online, lui manifestò il desiderio di “baciare anche Diana” e Alessia avrebbe risposto acconsentendo, un dettaglio che aggravò ulteriormente la percezione del suo comportamento. Un vicino di casa venne indagato per favoreggiamento della prostituzione, poiché dalle chat emergeva che Pifferi gli chiedeva aiuto per trovare clienti. L’uomo si difese affermando di aver solo “dato una mano a un’amica”, senza trarne alcun guadagno.

Il commento della madre di Alessia

«Sono mamma. È mia figlia pure lei. Non me la sento di commentare». Così Maria Assandri, madre di Alessia Pifferi, al termine del processo di secondo grado in cui la 40enne è stata condannata a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi. La mamma, insieme all'altra figlia Viviana Pifferi, sono parte civile nel processo. «Dal nostro punto di vista, 24 anni sono pochi», ha detto il loro legale Emanuele De Mitri. «L'unica cosa che posso affermare è che la Corte ha riconosciuto che si tratta di omicidio volontario. Sarei stato più dispiaciuto se avesse riconosciuto l'ipotesi colposa o se avesse derubricato».