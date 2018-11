Alessandro, il consigliere comunale travolto mentre aiutava l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Paese migliore era dentro di lui. Con il coraggio e la forza di un giovane uomo che cerca di aiutare un amico Alessandro Scavone è morto. È morto portando dietro di sé il mondo in cui ha creduto, sicuramente ora sta dove stanno i giusti». Il ritratto del consigliere comunale di Salemi di 44 anni, morto per prestare soccorso a un'altra persona in pericolo a causa del maltempo, è di Vittorio Sgarbi, che parla di un «atto eroico».IMPRENDITOREAlessandro Scavone (nella foto) a Salemi era stato eletto consigliere comunale nel Partito della Rivoluzione, la lista di Sgarbi che nella cittadina in provincia di Trapani è stato sindaco dal 2008 al 2012. Schiavone era un imprenditore agricolo, produceva vini, ma di recente aveva anche acquisito la gestione di un distributore di benzina Tamoil. Sabato sera, quando il maltempo stava flagellando anche quel pezzo di Sicilia, si trovava a Vicari, è salito su una jeep insieme a un amico, Salvatore D'Amato, per andare a portare in salvo un'altra persona, in pericolo, perché rimasto isolato proprio vicino alla pompa di benzina. Scavone e D'Amato sono stati travolti dall'acqua, dopo che il fiume San Leonardo è esondato e li ha sorpresi sulla statale in una zona che si trova tra le province di Palermo e Agrigento. I vigili del fuoco tra Vicari e Campolfelice di Fitalia hanno ritrovato il suo cadavere, sotto il guardrail. L'onda violenta l'ha spinto fuori dalla jeep che stava guidando. D'Amato, 20 anni, si è salvato per miracolo, recuperato dai soccorritori dopo ricerche di alcune ore.LUTTOA Salemi è stato proclamato il lutto cittadino. Racconta il sindaco Domenico Venuti. «Questa è una tragedia spaventosa, Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto». Scavone, secondo il ricordo di chi l'ha conosciuto, era una persona molto attenta ai problemi del suo territorio: all'inizio di quest'anno, intervistato dal Tgr Sicilia, illustrò proprio i problemi della strada statale 121, i disagi causati dalle frequenti interruzioni. Sabato sera, però, quando si è trattato di andare ad aiutare un amico non si è perso d'animo, è partito malgrado il diluvio, ma la piena del San Leonardo l'ha sorpreso e ucciso lungo la strada.M.Ev.