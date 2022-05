Alessandro Maja, la confessione dell'omicidio di moglie e figlia: «Mi sentivo un fallito schiacciato dal peso dei debiti»

«Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito così». Con queste parole Alessandra Maja, 57 anni, ha provato a spiegare al Gip Piera Bossi il motivo del duplice omicidio della moglie Stefania Pivetta e della figlia Giulia, 16 anni, oltre all'aggressione quasi mortale al figlio Nicolò (23) ancora ricoverato in prognosi riservata a Varese.

L'uomo ha confessato oggi il reato e ammesso le sue responsabilità davanti al Gip durante il suo interrogatorio di garanzia che si é svolto presso il reparto di psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza dove é ricoverato dal giorno dell'arresto. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Enrico Milani, Maja «ha risposto sofferente alle domande, con un forte disagio che ha portato ad una breve interruzione delle domande».

La cena con la famiglia, poi la strage

Durante l'interrogatorio Alessandro Maja ha ricostruito gli eventi di quella tragica notte. « Quella sera ha spiegato di aver cenato con la famiglia come sempre e di aver lavato i piatti» racconta l'avvocato. Poi i ragazzi sono saliti «nelle loro stanze, la moglie si è messa a dormire sul divano e lui ha continuato a passeggiare per casa senza smettere di pensare al peso dei debiti che viveva come insopportabili». Intorno alle 4 o le 5 del mattino d'improvviso Maja ha detto di aver smesso di «vagare per la casa» e di aver agito, uccidendo prima la moglie e poi la figlia.

«Non so perchè ho agito così»

Davanti al gip il geometra ha poi confermato la dinamica dell'omicidio ricostruita dalla polizia, dicendo di aver «colpito prima la moglie, poi la figlia e infine il figlio con un martello e di aver usato il trapano su di sé per uccidersi». Gli omicidi sono avvenuti senza sedare nessuno prima della strage. Sulle motivazioni del brutale gesto ha detto: «Non so spiegare perché sia successo» aggiungendo anche la motivazione della preoccupazione per i debiti «Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro».

Richiesta la perizia psichiatrica

Al termine dell'interrogatorio il 57 enne resta ricoverato nel reparto di psichiatria del San Gerardo di Monza. Il killer ha infatti tentato gesti autolesionistici una volta portato in carcere, per questo è stato sedato e il suo stato è stato dichiarato incompatibile con la detenzione. La difesa ha già chiesto che sia sottoposto a perizia psichiatrica.