Alessandro Impagnatiello, oggi l'interrogatorio: il killer di Giulia Tramontano parla per la prima volta un anno dopo l'omicidio

Alessandro Impagnatiello sarà oggi in aula (nel processo senza telecamere), davanti alla corte d'assise di Milano, per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna Giulia Tramontano, incinta di loro figlio Thiago. Per la prima volta, dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l'imputato risponderà alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. L'udienza è prevista a partire dalle 9.30

