Alessandro Impagnatiello, messaggio a Giulia 2 giorni prima di ucciderla: «Che madre sei se vuoi che ci separiamo?». Lei rispose: «Lasciami stare»

Aggiornamenti in evidenza

Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano, la storia finita nel dramma. Lo scorso gennaio erano già in piena crisi. Il barman, ora in carcere per l'omicidio della donna, aveva detto alla compagna «di avere una relazione sentimentale con un'altra ragazza».

Alessandro Impagnatiello? «Sul lavoro era "il lurido". E lei temeva di dover tornare al paese». Quel furto di soldi al bar

Alessandro Impagnatiello: «Ho ucciso per stress». La mamma: «Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia»