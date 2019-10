Alessandra Mussolini: «La "ducefobia" deve essere un reato»: la proposta dopo lo striscione in Celtic-Lazio

Alessanda Mussolini ha commentato all'AdnKronos lo striscione esposto ieri allo stadio di Glasgow dai tifosi del Celtic, rivolto a quelli della Lazio, con l'effige di Benito Mussolini a testa in giù, chiaro richiamo alla fine del duce, e la scritta 'Follow your leader', ovvero 'Seguite il vostro leader', con riferimento all'impronta politica neofascista di alcune frange degli ultras biancocelesti. «Un gesto violento di “ducefobia”, reato che ancora non esiste ma che propongo di inserire nel nostro ordinamento giudiziario. Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito", ribadisce Alessandra Mussolini. Quanto alla politicizzazione delle curve, per la maggior parte sul versante dell'estrema destra e del neofascismo, per la nipote del duce "il tifo è di per sé estremista: sono ultras, no? Lo dice il nome stesso...»

Nel frattempo si accendono i riflettori su Predappio con l'avvicinarsi del 28 ottobre, anniversario “doppio” perché data della liberazione del paese dall'occupazione nazifascista e ricorrenza della marcia fascista su Roma. Nel comune sulle colline forlivesi che ha dato i natali a Benito Mussolini domani si svolgeranno due manifestazioni di segno opposto. La prima, organizzata dagli Arditi d'Italia, vedrà i nostalgici celebrare il 97/o anniversario della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 portò il fascismo al potere. La seconda sarà organizzata dall'Anpi della Romagna per festeggiare la liberazione di Predappio dal nazifascismo nel 1944.





In mattinata il corteo dei nostalgici da piazza Sant'Antonio salirà sino al vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la cripta della famiglia Mussolini, che per l'occasione sarà aperta al pubblico, ma solo per la giornata di domenica in quanto, ha precisato Edda Negri Mussolini, nipote del duce, «la famiglia non è ancora pronta per una sua riapertura definitiva». La manifestazione dell'Anpi si svolgerà, invece, nel pomeriggio, a partire dalle 16. Il teatro comunale di Predappio ospiterà la prima edizione della Anpi Folk Fest, con l'esibizione di gruppi musicali provenienti da tutta Italia. In serata sarà invece il locale circolo dell'Arci a ospitare la «tagliatella antifascista».

