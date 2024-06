Martedì 4 Giugno 2024, 06:38

Il problema riguarda il rispetto delle regole processuali, perché, come spiega l'avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione camere penali italiane, rispetto alla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a sei mesi di carcere e al pagamento di un’ammenda di un automobilista, nonostante l’alcol test non fosse valido, si tratta di una riduzione delle garanzie, anche se è previsto che la testimonianza degli agenti, sulla quale si basa la condanna, sia sufficiente. Di fatto manca l’accertamento tecnico e l’elemento oggettivo. Un agente potrebbe, paradossalmente, anche avere motivi personali per accusare una persona.

Nel caso della sentenza della Corte di Appello di Brescia, esaminata dalla Cassazione, l’automobilista non aveva rifiutato l’alcol test, circostanza che comporta automaticamente il riconoscimento della guida in stato di ebbrezza, ma l’esame non era valido perché non eseguito con le garanzie previste dal Codice. Come è possibile?

«Questa fuga dalla garanzia è una tendenza della Cassazione. La legge stabilisce che quando si fa la rilevazione del tasso alcolemico, la persona sottoposta al test, come per tutti gli atti di polizia giudiziaria, venga informata dei suoi diritti, tra i quali quello di rivolgersi a un legale. Un elemento che deve emergere dal verbale.

E invece, anche se gli agenti non lo scrivono nel verbale, ma si limitano a dichiarare di avere informato la persona sulle garanzie previste dalla legge, si dà per assodato che sia vero. Di fatto è una riduzione delle garanzie. Non è un orientamento isolato. Con varie sfumature ci sono stati anche altri pronunciamenti».

Non si lascia troppo margine all’elemento soggettivo?

«Stranamente, a fronte di questa tendenza della Cassazione, molti giudici di merito, invece, sono più attenti all’idoneità dell’etilometro, se non è stato omologato correttamente o revisionato una volta all’anno, come prevede la legge, emettono pronunce di assoluzione. Proprio sostengono che non ci siano elementi oggettivi. Le regole per la validità sono molto complesse e molti tribunali verificano e non condannano».

Ma il risultato del test ha valore di prova o no?

«Il codice stabilisce che l’automobilista debba essere sottoposto all’alcol test due volte dall’etilometro a distanza di almeno cinque minuti, tuttavia, in più pronunce, si stabilisce, che anche quando manca una delle 2 rilevazioni, il test è valido. D’altra parte l’accertamento non è una prova che vincola il giudice, che ha libertà di valutazione».

Anche perché nel caso in esame l’automobilista è stato considerato con un tasso superiore a 1.5, cioè un tasso per il quale si configura un reato.

«Il punto è che, secondo il Codice della strada, la guida in stato di ebbrezza non ha rilevanza penale, ma viene punita con una sanzione amministrativa se si riscontra la presenza tra gli 0,51 e gli 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Ed è prevista una sanzione pecuniaria che va da euro 800 a euro 3.200 euro. Invece con un tasso tra lo 0.8 e l’1.5 si configura un reato contravvenzionale, per il quale è prevista un’ammenda tra 1.500 e 6mila euro e l’arresto fino a sei mesi. Nel caso in questione, è stato contestato il tasso più alto, di fatto, basandosi sul risultato dell’alcol test, di fatto eseguito, ma che processualmente non valeva come prova».

Ma come è possibile?

«Di fatto è un’ipocrisia: la lezione è di andare alla sostanza aggirando le regole e le garanzie. E siccome lo stabilisce la Cassazione è un principio, che è stato enunciato.

Dovremmo acquisire la mentalità che vige negli ordinamenti anglosassoni, piuttosto si assolve un colpevole: se non sono state assunte le prove in modo corretto meglio assolvere un colpevole che un innocente in galera.

Come diceva il grande giurista Franco Cordero: nel processo quello che è importante è la caccia non la preda, se cominciamo a eludere le regole veniamo meno al principio del processo di legalità e delle garanzie».

La valutazione degli agenti è inevitabilmente soggettiva

«È l’enunciazione di un principio che tradisce un certo modo di pensare ma è pericoloso, non possiamo cambiare le regole durante il gioco in corso.