Erano due atleti, facevano le maratone. Alimentazione bilanciata, stile di vita regolare, sgarri pochissimi. Indossavano la casacca della stessa squadra, domenica 5 ottobre hanno corso insieme ad Arzignano per una dieci chilometri competitiva. Un mese dopo quell’ultima fatica condivisa sono morti entrambi. Il 13 ottobre Anna Zilio, 39 anni, è stata trovata esanime nel suo appartamento di Verona. Mentre domenica scorsa è stata la volta di Alberto Zordan, 48 anni, di Sovizzo (Vicenza). Dal sonno alla morte anche lui, senza sintomi. E con un dubbio enorme che ben due Procure vogliono fugare: quello del doping.

Lei era laureata in Giurisprudenza ma non ha mai esercitato la professione di avvocata, lui invece lavorava come grafico. Entrambi si erano avvicinati al mondo delle maratone e ne erano stati rapiti. C’è un altro punto di contatto tra questi due atleti qualche scalino più su del rango di semplici amatori: l’allenatore. Entrambi erano seguiti da Dario Meneghini, 39 anni, vicentino, laureato in Scienze Motorie, nel 2008 terzo ai campionati Italiani under 23 specialità 1500 metri. «Sono scosso», si limita a dire lui. «Al momento non voglio aggiungere altro». Lui e Anna Zilio avevano avuto una lunga relazione, che si era interrotta di recente.

Non si sottrae al confronto invece Emanuele Marchi, titolare del team veronese Km Sport, marchio che è anche un negozio di articoli sportivi per runners. «Abbiamo circa 700 iscritti», dice. «Non possiamo sapere cosa fanno tutti. Noi rispettiamo le regole, cioè raccogliamo i certificati medici e li inseriamo nel portale della Fidal. Poi non so che dire, se non che mi dispiace tanto e che Anna mi manca tantissimo». Lei da tempo lavorava come dipendente del negozio. «Gestiva l’inserimento dei certificati medici», rivela il titolare. E sono gli stessi certificati che ora le Procure di Vicenza e Verona hanno sequestrato. Ma gli accertamenti non terminano qua. «Abbiamo prelevato gli organi per i successivi accertamenti», riferisce il procuratore vicentino Lino Bruno. E dunque fegato, reni e cuore di Alberto Zordan saranno analizzati, in modo da escludere che questa morte improvvisa sia dovuta a sostanze dopanti. Anche a Verona sono stati fatti accertamenti specifici sul corpo di Anna Zilio. «Stiamo attendendo l’esito delle analisi tossicologiche, ma al momento non abbiamo evidenze», spiega il procuratore Raffaele Tito.

I familiari della trentanovenne si sono affidati all’avvocato Marco Pezzotti, del foro di Verona, per seguire la vicenda. Dopo che la Procura ha ordinato il sequestro dei certificati medici, il legale ha chiesto il referto dell’autopsia. Dopo la fine della sua relazione, Anna Zilio, vicentina d’origine, era rimasta a vivere a Verona. La mattina del 13 ottobre non si è presentata al lavoro in negozio e, a quel punto, hanno cominciato a cercarla. È stato Emanuele Marchi, il suo titolare, a chiamare vigili del fuoco e carabinieri per entrare in casa, dove poi l’hanno trovata esanime. Con Alberto Zordan è andata diversamente, ed è la tragedia che hanno dovuto affrontare domenica mattina Valentina e Vittoria, la moglie e la figlia di 11 anni, quando si sono rese conto che era morto nel sonno. Hanno chiamato anche il 118 per un disperato tentativo di rianimazione, ma è stato tutto inutile. E oggi alle 15, nella chiesa di Sovizzo, ci sarà il suo funerale. I familiari vogliono risposte perché, come testimoniano, era una persona molto attenta all’alimentazione, non fumava e non consumava alcolici vista la sua passione per il running. Lavorava nell’azienda di famiglia, la “Arte Grafica Zordan”. Si stava preparando a correre la maratona di Valencia, in programma il prossimo 7 dicembre.

«Il suo certificato medico sarebbe scaduto in gennaio», ricorda Marchi. «Siamo certi che l’avrebbe aggiornato, perché ci teneva tantissimo a questo sport». Inevitabilmente i sospetti sul fatto che siano due morti per doping hanno travolto la squadra Km Sport e tutto il suo staff. «Ma io vorrei ricordare che anche se siamo amatori i controlli antidoping ci sono», ribadisce il titolare. «Tutti sanno che possono incorrere in questo tipo di verifiche, quindi dubito che qualcuno sia disposto a rischiare così tanto». Ed è ciò che ben due Procure vogliono chiarire.

