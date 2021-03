Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi

È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della difesa di Alberto Stasi - il giovane condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 - contro il "no" alla revisione del processo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia lo scorso due ottobre. Evidentemente anche per gli "ermellini" non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso questa sera dalla Prima sezione penale della Suprema Corte.

