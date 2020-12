Genovese, indagata anche l'ex fidanzata: «Era presente durante gli abusi»

Indagata, insieme ad Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere per aver stordito con droga e stuprato una 18enne, anche la sua ex fidanzata. Da alcune testimonianze agli atti l'ex fidanzata dell'imprenditore sarebbe state presente nel corso di alcuni abusi. Gli inquirenti, inoltre, stanno indagando anche su altre violenze, oltre a quella nei confronti della 18enne e a quella che sarebbe avvenuta a Ibiza. E faranno accertamenti su presunti abusi raccontati oggi alla trasmissione 'ore 14' su Rai2 da un'altra giovane.

APPROFONDIMENTI MILANO Alberto Genovese, sui telefonini centinaia di foto e video dei suoi... LE INDAGINI Alberto Genovese indagato per un altro stupro a Ibiza, denunciato da... FINO A NOTTE FONDA "Live Non è La D'Urso", il bodyguard presente...

Alberto Genovese, sui telefonini centinaia di foto e video dei suoi rapporti sessuali: «Girava tutto agli amici»

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA