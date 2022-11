Alberto Genovese «spregiudicato, cercava solo il massimo piacere personale»: le motivazioni della sentenza di condanna

«Lo scopo perseguito» da Alberto Genovese «è stato sempre evidentemente quello della ricerca del massimo piacere personale». Lo scrive il gup di Milano Chiara Valori nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso settembre ha condannato a 8 anni e 4 mesi l'ex imprenditore del web, accusato di aver violentato, dopo averle stordite con un mix di droghe, due giovani vittime.

Alberto Genovese, nuove accuse: altre violenze sessuali e possesso di materiale pedopornografico

Genovese, le motivazioni della sentenza

Si tratta di una 23enne a Ibiza nel luglio 2020 e una 18enne quasi tre mesi dopo nell'attico suo attico milanese chiamato Terrazza Sentimento. Per il giudice «appare pregnante anche l'intensità del dolo e la spregiudicatezza con cui l'intento edonistico è stato perseguito».

«Attraeva ragazze con lusso e feste con vip»

«Le condotte ascritte ad Alberto Genovese appaiono contraddistinte da particolare gravità, considerato soprattutto l'evidente squilibrio - per età, capacità, censo - sussistente tra la sua posizione e quella delle ragazze che frequentavano le sue feste, tutte giovanissime ed attratte dalla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dal lusso come specchietti per le allodole», scrive il gup. Il giudice sottolinea anche come «l'offerta di sostanze stupefacenti di buona qualità, in quantitativi pressoché illimitati, senza pagamento» durante i party dati da Genovese, «appariva dunque particolarmente» nociva «sia per la salute delle ragazze che, come si è visto, per quel che accadeva dopo, quando erano ormai ridotte in condizioni di non poter opporre alcuna forma di resistenza o anche di semplice diniego».