Alberto Ferretto, un sorriso sdentato che sfida la violenza. La foto dopo il brutale pestaggio

Nella foto che ha postato su Facebook Alberto Ferretto è senza denti, gli sono stati spaccati durante un brutale pestaggio, senza motivo. Ma sorride. E lo fa perché

. Era statoil primo novembre scorso, all'uscita di un locale nel vicentino, dopo una serata passata con la fidanzata e gli amici.LEGGI ANCHEL'hanno preso a pugni e poi, una volta atterrato, a calci in faccia. Trauma cranico, denti spezzati, zigomi fratturati, contusioni su tutto il corpo. Cinque giorni di ricovero nel reparto di neurologia. Alberto sarebbe stato vittima di una babygang formata da 4 ragazzini, che si trovavano davanti al locale forse con l’intento di scatenare una rissa. E il 29enne è stato scelto ”a caso” , senza nessuna motivazione, come ha rilevato la Polizia Locale. ha potuto rilevare dai fotogrammi delle videocamere di sorveglianza del locale che hanno immortalato lo sconvolgente pestaggio. I quattro criminali, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati.Alberto si è salvato per miracolo ed ha condiviso su facebook la sua storia, che è diventata virale. «Sono qui per trasmettere gioia, grinta e voglia di vivere - scrive nel suo post - perché mi sto interrogando sulla direzione di questa società e visto che la società siamo noi, dobbiamo avere tutto l’interesse per cambiare le cose»​.