Alessandria, portiere d'albergo ucciso durante una rapina: Alberto stava per andare in pensione

Una rapina finita nel sangue. Omicidio ad Alessandria. Il portiere del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception e ha dato l'allarme.

Il portiere di hotel, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato infatti ucciso al culmine di una violenta aggressione. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ci sarebbe già un sospettato, che sta per essere ascoltato dagli inquirenti.

APPROFONDIMENTI FRIULI Udine, anziana trovata morta in casa: era seminuda. Fermato il... UDINE Foto

Doveva andare in pensione

Alberto Faravelli, 69 anni, stava per andare in pensione. Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Alessandria, che da alcune ore stanno ascoltando in caserma un uomo, assistito dall'avvocato Stefania Sandri. Sulla sua posizione, e sul suo coinvolgimento, al momento i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo. Situato in corso Cavallotti, l'hotel Londra venne fondato a fine Ottocento, nel periodo della Belle Epoque e all'inizio del Novecento fu tra i primi ad essere dotato di telefono. «Abbiamo visto il portiere intorno alle 22.30, al rientro da cena, poi non abbiamo sentito nulla - dice una coppia che soggiorna nell'albergo - Non sappiamo davvero che cosa sia accaduto, è terribile...».

Udine, anziana trovata morta in casa: era seminuda. Fermato il vicino, appena evaso dai domiciliari