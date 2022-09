Albert Carollo, morto chef vicentino di 42 anni. Trovato senza vita nel suo ristorante

Lo chef veneto Albert Carollo, 42 anni, è morto nel suo ristorante. Era il titolare del "Al lago di Posina" in provincia di Vicenza. E proprio lì è stato trovato senza vita la mattina del 18 settembre da alcuni dipendenti della cucina del suo locale. Lascia la moglie e due figlie. Le cause della morte sono al momento al vaglio dei carabinieri, che non escludono nessuna ipotesi, dal malore al gesto estremo. Il locale aveva recentemente vinto un premio come miglior ristorante della zona. Carollo aveva recentemente aperto anche un'agenzia di eventi. I carabinieri hanno aperto un'indagine.

«Le autorità dicono che non si può escludere un gesto estremo - ha spiegato il vice sindaco di Posina Andrea Cecchellero, subito accorso al locale di via Mulini una volta ricevuta la notizia -. Si è trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Qualsiasi cosa sia successa è avvenuta nella notte. Non ci spieghiamo le cause della sua morte: Albert era una persona appassionata del suo lavoro, non aveva problemi di salute e il ristorante funzionava bene».