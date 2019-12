Albero contro le auto sulla A1: 13 chilometri di coda in Valdichiana

Sull'autostradaMilano-Napoli nel tratto compreso tra Chiusi ( Siena ) e Fabro ( Terni ) in direzione di Roma in corrispondenza del km 421, a causa del forte maltempo, un albero trascinato dal vento occupa parte della corsia di marcia. Due vetture in transito sono rimaste coinvolte senza conseguenze per gli occupanti.È quanto comunica Autostrada per l'Italia in una nota precisando che è in corso l'intervento per la rimozione da parte del personale della Direzione 5/o Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 13 km di coda, anche per la concomitanza con gli elevati volumi di traffico per gli spostamenti in vista delle festività natalizie.Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul raccordo Bettolle-Siena e raggiungere la E45 in direzione Roma per poi rientrare in A1 alla stazione di Orte. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Chiusi e dopo avere percorso la viabilità' ordinaria rientrare in autostrada a Fabro.