Alberi giganti, primato italiano al platano di Curinga (Calabria)

Natura e percorsi naturalistici. Il platano di Curinga, piccolo comune della provincia di Catanzaro in Calabria, ha vinto il titolo italiano per gli alberi giganti ed ora è finalista per il concorso treeoftheyear, che da undici anni seleziona i “giganti verdi” con le storie più interessanti.

La maestosità di questa meraviglia del creato, vera e propria opera d'arte naturale che si affaccia sul mar Tirreno, sporge su un piccolo rusciello e veglia silenziosamente sulla foresta: si pensa sia stato piantato da monaci basiliani che arrivarono in quel territorio più di mille anni fa e costruirono l'eremo di Sant'Elia.

Il maestoso platano, quindi, non solo rappresenterà la bellezza dell'Italia ma anche le radici che alimentano la cultura, il carattere, il fascino e la storia della Calabria.

