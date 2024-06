Venerdì 7 Giugno 2024, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14:12

Il Focus Hospital, nuovo Centro dedicato all’ortopedia e alla traumatologia all’interno del complesso CeMi – Centro di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico Gemelli, e la nuova Cappella nella hall del Policlinico, sono stati al centro delle celebrazioni di giovedì pomeriggio per la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, Patrono dell’Università Cattolica. Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca accompagnato dalle autorità istituzionali dell’Università Cattolica, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ha visitato il Focus Hospital insieme ad Andrea Urbani, Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria".

«Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli rappresenta un'eccellenza nazionale e internazionale di cui andare orgogliosi – ha detto Rocca - Sono molto soddisfatto della realizzazione del nuovo Focus Hospital, un reparto dedicato all’ortopedia e alla traumatologia dotato di polo ambulatoriale, quattro reparti di degenza, blocco operatorio e terapia intensiva postoperatoria. Trentuno nuovi posti letto, inoltre, saranno dedicati all'osservazione breve intensiva a supporto del Pronto Soccorso nei locali che ospitavano la vecchia cappella dell'ospedale. Grazie a questi lavori avremo un'ulteriore riduzione dei tempi di attesa dei pazienti in carico al Pronto soccorso, effettuando il ricovero entro 12 ore dall'ingresso in Ps. Ringrazio tutto il personale e l'amministrazione per questi interventi, fondamentali per aumentare la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini». La nuova struttura - riporta una nota - risponde alle esigenze di flessibilità, sostenibilità e sviluppo ottimizzando i principali flussi degli utenti e attuando percorsi diagnostico-terapeutici adeguati, superando le disomogeneità e i disagi logistici per i pazienti. La nuova opera si distingue anche per la sua estrema plasticità: realizzata per accogliere pazienti di pertinenza specialistica ortopedica, all’occorrenza potrebbe essere rapidamente riconfigurata per ospitare e gestire pazienti di futuri scenari pandemici, non solo sfruttando il collegamento di contiguità con la parte dell’edificio che già è sede dei reparti di degenza di Malattie Infettive, ma anche adattandosi alle possibili scaturenti esigenze di carattere chirurgico e intensivo, convertendo ambienti e spazi appositamente costituiti.

Ad accogliere il presidente Rocca, per l’Ateneo, Pier Sandro Cocconcelli, Prorettore Vicario, Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Antonella Occhino preside della Facoltà di Economia e Paolo Nusiner, Direttore generale; per la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, il presidente Carlo Fratta Pasini, il Direttore generale Marco Elefanti, il Direttore scientifico Giovanni Scambia, il Direttore sanitario Andrea Cambieri, il direttore Dipartimento Scienze dell'Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche Francesco Landi, il direttore Dipartimento Scienze dell'emergenza, anestesiologiche e della rianimazione Massimo Antonelli, e il direttore Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia Giulio Maccauro. È intervenuto anche il vicepresidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori Giuseppe Fioroni.