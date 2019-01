Schianto contro un cinghiale: mamma e figlio di 8 anni in ospedale

AGUGLIANO – Schianto contro un cinghiale, madre e filgio di 8 anni all’ospedale. E’ successo questa mattina sulla strada che collega Agugliano e Casine di Paterno: la donna al volante non è riuscita ad evitare l’ungulato comparso improvvisamente in strada. L’impatto è stato forte ed ha causato parecchi danni all’utilitaria.

LEGGI ANCHE Branco di cinghiali sull'Autosole a Lodi, un morto e 10 feriti: polemiche sull'abbattimento

LEGGI ANCHE Il ministro Toninelli avvia controlli sulle recinzioni: «Servono barriere sicure»

Immediatamente soccorsi dal 118, i due sono stati portati in ospedale: la madre a Torrette ed il figlio al Salesi. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Sul posto la Polizia locale e quella stradale.

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA