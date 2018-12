Marinaio aggredito sul vaporetto a Venezia con spray al peperoncino

Un marinaio a bordo di un mezzo Actu è stato colpito da uno spruzzo di spray al peperoncino mentre si trovava in servizio. L'episodio è accaduto poco dopo le 16 all'imbarcadero del 5.1-5.2 delle Zattere. Il motoscafo stava giungendo alle Zattere quando, in fase di accosto all'imbarcadero, un giovane, probabilmente un universitario, dallo stesso approdo, ha improvvisamente spruzzato il peperoncino addosso. Il ragazzo è scappato, ma è stato acciuffato da un carabiniere fuori servizio che si trovava a bordo del vaporetto dopo una breve corsa. I passeggeri sono stati fatti scendere, mentre il giovane è stato trattenuto a bordo con il carabiniere e l'equipaggio, in attesa delle forze dell'ordine e del Suem che si è recato sul posto per soccorrere il marinaio che necessitava di cure mediche. © RIPRODUZIONE RISERVATA