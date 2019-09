San Giuseppe Vesuviano, panico nella stazione della Circumvesuviana: algerino ubriaco lancia pietre contro la biglietteria

Scaglia pietre contro la biglietteria della Circumvesuviana e aggredisce l’addetto. Panico in via Trieste e Trento a San Giuseppe Vesuviano dove ha sede la stazione della Circum. Un algerino ubriaco di 24 anni è andato in escandescenza scagliandosi prima contro la biglietteria e l’addetto e poi verso le auto all’esterno.

Bloccato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata spacca poi il lunotto posteriore della gazzella a calci ferendosi in maniera non grave. Soccorso dal 118 è poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento e poi tradotto in carcere.

LEGGI ANCHE --> Circumvesuviana, Mit smentisce Governatore De Luca e lo invita ad adeguare la sicurezza della linea

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA