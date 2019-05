Le Iene: «Il ragazzo aggredito dalla ex aveva paura, con noi parlò di acido»

«Il ragazzo aggredito dalla ex aveva paura, con noi parlò di acido». Solo qualche giorno fa la trasmissione tv Le Iene aveva intervistato la vittima e la donna che ieri l'ha sfregiato. «Siamo stati contattati circa un mese e mezzo fa dal ragazzo perché non ce la faceva più, aveva denunciato gli atti persecutori ma lei non smetteva di perseguitarlo». A raccontarlo all'Adnkronos Veronica Ruggeri della trasmissione tv Le Iene che solo qualche giorno fa aveva intervistato la donna che ieri ha sfregiato con l'acido il suo ex fidanzato a Legnano, in provincia di Milano.

Sfregia l'ex con l'acido, alle Iene rivelò: «Non mi ha mai chiesto scusa»

La donna è ora in arresto con l'accusa di lesioni personali gravissime e stalking. «Il ragazzo era preoccupato e la sua famiglia aveva paura - racconta ancora -, per quella che lui definiva una 'frequentazione' che si era interrotta velocemente ma che continuava a essere una presenza costante nella sua vita: lui aveva denunciato ma non era servito a fermarla. A un certo punto il ragazzo ha accennato all'acido, forse temeva potesse accadere qualcosa di grave».

Con lei, «abbiamo parlato per circa tre ore - spiega - dopo una certa chiusura iniziale si è aperta, si capiva chiaramente che era ossessionata da lui, ma non avremmo mai immaginato una cosa del genere». Il servizio delle Iene sul caso andrà in onda nella puntata di domenica 12 maggio.

