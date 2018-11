L'agenzia Dire festeggia 30 anni di informazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenziacompie trent'anni di attività. Nata nel 1988 con una vocazione politico-parlamentare, in trent'anni la Dire ha maturato un'esperienza a tutto campo che l'ha portata a diventare un punto di riferimento per le redazioni di tv, radio, quotidiani e social network, affermandosi tra le principali agenzie di stampa italiane. Oggi la Dire è specializzata in politiche parlamentari e di governo, politiche regionali e locali, oltre che su esteri, welfare, sanità, ambiente e giovani. Con sei sedi nel territorio nazionale e corrispondenze da tutte le regioni, la Dire pubblica oltre mille notizie al giorno, sette giorni su sette, con notiziari tematici multimediali. Per celebrare i suoi trent'anni di attività, a partire dalle 18.30 nella sede della Dire (Corso d'Italia 38A) si svolgerà l'evento #Dire30 in cui sarà ricordata la storia dell'agenzia e saranno presentati i nuovi progetti. Si può seguire la diretta sui canali Facebook, Youtube e Instagram dell'agenzia Dire.