Agenzia delle Entrate, da oggi stop alla sospensione dei pagamenti

Lunedì 4 Settembre 2023, 10:35

Oggi 4 settembre termina la sospensione dei pagamenti in vigore dallo scorso 1° agosto per gli avvisi bonari partiti dall'Agenzia delle Entrate. Questa sospensione era in vigore dal 1 agosto e riguardava i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità e dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Quest'anno, la ripresa dei pagamenti riguarderà principalmente le comunicazioni di irregolarità beneficiarie della definizione agevolata stabilita dalla legge di bilancio 2023. Questa legge permette di pagare sanzioni ridotte (dal 10% al 3% nella maggior parte dei casi) per gli avvisi bonari non ancora scaduti al 1° gennaio 2023 o recapitati dopo questa data. Multe e cartelle esattoriali, come controllare i debiti da pagare all'Agenzia delle Entrate