Afragola, carabiniere fuori servizio sventa una rapina in tabaccheria: il video

Giovedì 13 Ottobre 2022, 13:31

Sono state pubblicate dall'Arma dei Carabinieri le immagini che mostrano l'intervento di un militare fuori servizio per sventare una rapina in una tabaccheria di Afragola. È già virale sul web il video del carabiniere libero dal servizio che ieri mattina, in via Dario Fiore, ad Afragola (Napoli), è intervenuto per bloccare due rapinatori in fuga subito dopo aver svaligiato una tabaccheria. Nel video - che si avvale delle riprese delle telecamere di videosorveglianza - si vede il militare, un appuntato scelto, che scende dalla propria auto in sosta poco distante dal negozio e insegue di corsa i due malviventi in fuga in sella a uno scooter aggrappandosi al giubbino di uno dei due. Il placcaggio del militare fa perdere l'equilibrio al conducente del mezzo che va a scontrarsi con un'auto proveniente dalla direzione opposta determinando così la caduta del passeggero. Il militare non molla la presa neanche quando si accorge che i due sono armati (con pistole poi risultate a salve) riuscendo a bloccare uno dei due malviventi mentre l'altro - il conducente del mezzo - si dà alla fuga. Nella colluttazione il rapinatore spara un colpo. Sette i giorni di prognosi per il carabiniere. Ne avrà per dieci giorni invece il bandito arrestato, un 40 enne già noto alle forze dell'ordine