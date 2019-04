Niente affitto a una ragazza italiana di colore: «Siamo razzisti e fascisti, viva l'Italia». È successo a Pisa, come racconta Il Tirreno, ad una giovane che ha papà italiano (livornese) e mamma originaria dell’Uganda. La ragazza, neo abilitata in Medicina, stava cercando una stanza a Pisa e ha risposto ad un annuncio su Facebook che era però rivolto solo a cittadini italiani: con ironia aveva detto alla affittuaria di essere «italiana e figlia di genitori italiani, ma un po’ scuretta».

Ironia che però la donna dell’annuncio non ha colto: prima le ha detto che l’annuncio non era per studenti («Ma io sono un medico, non una studentessa», risponde la giovane), poi sbotta: «Non rompere i coglioni alla gente perché qua siamo italiani razzisti e fascisti se lo vuoi sapere!», la sua risposta, seguita da un

Intervistata poi dal Tirreno, la giovane ha spiegato di aver risposto all’annuncio, rivolto solo agli italiani, «per me stessa: quando leggi di case agli italiani ciò che pensi è che vogliano affittare solo ai bianchi».

Gli screenshot della pagina, la ragazza li ha poi postati sullo stesso gruppo su cui aveva trovato l'annuncio di affitto, raccogliendo solidarietà ed inviti a denunciare l'affittuaria.

