Pugno di ferro contro Afd. Le affermazioni del capolista Maximilian Krah, secondo cui non tutte le SS possano essere considerati criminali di guerra, vengono bollate «come fuori dal mondo» da Matteo Salvini che con Marine Le Pen in un video-collegamento concorda la strategia da portare avanti. Verranno presi provvedimenti prima del voto di giugno, alla luce anche della mancata espulsione di chi – ha sentenziato il leader della Lega - «può avere poco a che fare con me». Non c’è spazio per i nostalgici del nazismo, il refrain.

Krah stamani ha lasciato «con effetto immediato» il comitato esecutivo federale del suo partito che ha deciso di imporre al proprio candidato principale per le elezioni europee il divieto di qualsiasi apparizione pubblica. «Si assumerà la piena responsabilità politica» delle sue dichiarazioni, recita una nota. Ma non basta: Afd all’europarlamento non si siederà nel gruppo di Identità e Democrazia. È lo stesso vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture a confermarlo dopo che due giorni fa in questo senso si era pronunciato il presidente di Rassemblement National, Jordan Barella.

«Noi siamo alleati con il primo partito di Francia, Belgio, Olanda e Austria. Io non guardo al passato, ma al futuro», ha tagliato corto Salvini. Il leader leghista, insieme a Marine, lavora su un altro progetto: l’avvicinamento al gruppo dei Conservatori, altra “famiglia” politica di destra in Europa, per rientrare nei giochi e pesare di più. Strategia che troverebbe punti di contatti con Meloni, decisa a riunire il centrodestra anche nella Ue. Un gruppone di destra, senza Afd ma con Fidesz di Orban (senza gruppo politico, ancora) avrebbe circa 160 deputati, non sufficienti a fare la maggioranza (con il Ppe) ma abbastanza da condizionare le mosse della nuova Commissione. Ma nella maggioranza, con Forza Italia, è ancora scontro. «Mi sembra – la reazione dell’altro vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani - un fatto positivo che finalmente ascoltando anche le mie parole passate la Lega si sia schierata per l'espulsione di questo partito. Il problema non è la Lega ma Afd e il rassemblement della signora Le Pen che vuole uscire dalla Nato: non si può pensare di governare l'Europa essendo contro l'Europa. La Le Pen non è sicuramente un'europeista». «È sorprendente – la reazione della Lega – che Tajani preferisca il bellicista Emmanuel Macron a Marine Le Pen, come è sorprendente che l’altro giorno abbia criticato lo slogan della Lega “meno Europa”, visto che era la parola d’ordine scelta anche da Silvio Berlusconi per la campagna elettorale delle elezioni del 25 maggio 2014, quando l’attuale ministro degli Esteri era Commissario Europeo». «Spero di riuscire a ricostruire il centrodestra europeo. Certo, quando Tajani se la prende anche con la Le Pen, secondo me sbaglia. Noi lavoriamo per unire», dice il numero uno del partito di via Bellerio. «Lo slogan di Berlusconi era “Meno Europa in Italia, più Italia in Europa”, Forza Italia sosteneva e sostiene il principio di sussidiarietà», la contro-replica degli azzurri.

Le distanze tra Fi e Lega aumentano. Salvini, tra l’altro, si è pronunciato apertamente contro il piano di difesa comune europea, uno dei punti del programma dei forzisti. «Cioè comanda Macron che decide di mandare i soldati italiani a combattere in Ucraina?», la domanda retorica del segretario leghista.

Nella querelle tra gli alleati di governo, Fratelli d’Italia rimane alla finestra. La linea della premier Giorgia Meloni resta sempre la stessa: fino alle elezioni mani libere, poi si vedrà. Nessun gruppo della destra comunque, non se ne parla.

LA STRATEGIA

Il convincimento in Fdi è che Marine Le Pen indosserà l’abito “alla Giorgia” e che saranno possibili alcune battaglie comuni, anche se i suoi consensi andranno ‘pesati’ alle urne. «Il mio auspicio è quello di unire popolari, conservatori e liberali. Poi dipende dal risultato elettorale. Ne parleremo nel Ppe», l’apertura di Tajani a Ecr. Ma l’atteggiamento della famiglia dei popolari europei non è gradito a Fdi. «Leggo con un po' di sconcerto che il mio collega Weber vorrebbe insistere nell'alleanza con i socialisti. Un patto scellerato che nell'ultima legislatura, dati i numeri in parlamento, era pressoché inevitabile per il Ppe, ma che nella prossima invece rappresenterebbe un tradimento delle ragioni politiche popolari, nate come alternative a quelle della sinistra europea», ha sottolineato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo. Ed ancora: “Finalmente si presenta l'opportunità di emancipare i popoli europei dal giogo socialista che ne ha oppresso l'esistenza e lo sviluppo. Finalmente le diverse realtà politiche del centrodestra hanno l'opportunità di riportare un po' di libertà e buon senso a Bruxelles. Mi auguro che gli amici del Ppe facciano tesoro della lezione del passato e scelgano di avere un rapporto privilegiato con noi piuttosto che con la sinistra». Vox non esclude un unico gruppo all’Eurocamera tra Conservatori e partiti di Id, ora che Le Pen ha tagliato i ponti con Afd, ma – hanno riferito fonti del partito spagnolo - la formazione dei gruppi al Parlamento europeo si vedrà dopo le elezioni di giugno, tutto il resto sono solo congetture che distraggono dal vero dibattito, ovvero le proposte che ogni partito fa ai cittadini».