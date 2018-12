Aeroporto Catania, pienamente operativo dalle13 del 25 dicembre

L'attività eruttiva dell'Etna, che ha caratterizzato vigilia e giorno di Natale, ha offerto una tregua parziale e tale da consentire il ritorno alla operatività completa, a partire dalle ore 13 del 25 dicembre, dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, che ha subito limitazioni a causa della chiusura a intermittenza dello spazio aereo.



L'Unità di crisi che sta seguendo e monitorando il fenomeno eruttivo ha dato il via libera per il ritorno alla normale attività aeroportuale, riservandosi di intervenire in caso di intensificazione del vulcanismo. Dopo la forzata chiusura notturna dello scalo catanese, nella mattinata del giorno di Natale sono stati consentiti 4 movimenti aerei ogni ora, prima della decisione del ritorno alla normalità.





