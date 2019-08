Aeroporti Roma, 500 mila passeggeri nel primo weekend di agosto, picchi di 170 mila al giorno

Aeroporti Roma, sono 500 mila i passeggeri transitati nel primo weekend di agosto, con picchi di 170 mila al giorno. Nel primo weekend di agosto, infatti, sono transitati nei due aeroporti romani, Fiumicino e Ciampino, circa 500 mila passeggeri tra arrivi e partenze, in aumento rispetto allo stesso weekend del 2018. Ed anche in vista del secondo weekend e di Ferragosto, come prevedibile, in questi giorni le aerostazioni appaiono affollate, con picchi di traffico intenso, per una media di 160 mila passeggeri al giorno con picchi di 170 mila nei due aeroporti.



APPROFONDIMENTI CRONACA Aeroporti Roma, 500 mila passeggeri nel primo weekend di agosto,... Tra luglio ed agosto il solo scalo di Roma Fiumicino ospiterà oltre 8,5 milioni di passeggeri. In campo il personale di Aeroporti di Roma per prestare massima assistenza alle migliaia di passeggeri in partenza, transito ed arrivo. Le mete preferite dai viaggiatori sono le destinazioni europee, con in testa il mare della Spagna e della Grecia grazie ai molteplici collegamenti diretti per le isole. Non perdono mai il loro fascino le capitali europee, guidate da Parigi, Londra e Madrid, con incrementi dei flussi anche verso Vienna e Lisbona. Numerosi vacanzieri scelgono infine le mete extra europee, principalmente Estremo Oriente e Nord America grazie ai numerosi voli diretti presenti da Fiumicino, con notevole incremento del traffico verso Cina e Stati Uniti ma anche da e per la Russia.

