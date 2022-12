Aeronautica militare, in Puglia le prime assemblea sindacali, prossime tappe dell'Amus nel centro-nord

Sono state tenute nelle basi pugliesi dell'Aeronautica militare le prime assemblee sindacali: la nota dell'Amus, Associazione dei Militari Uniti in Sindacato.

“Si chiude in Aeronautica un “cerchio ideale” che partì sempre dalla Forza armata azzurra. Erano gli anni Settanta quando il movimento dei cosiddetti “militari democratici” portò, con gradualità, sempre maggiore democrazia all’interno delle basi militari. Il processo ebbe compimento con la cosidddeta Legge dei principi 382 del 1978, che introdusse nell’ordinamento militare la “Rappresentanza Militare”, primo embrione di una cultura orientata al pieno rispetto dei principi costituzionali in tema di diritti sociali per i militari.

Sul finire degli anni ’90, poi, proseguirono le battaglie, volte ad istituire una più adeguata rappresentanza di natura sindacale, anche in seno alle Forze armate. Ciò posto, con la storica sentenza (120 del 2018 della Suprema Corte Costituzionale) finalmente anche la Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto per i militari italiani di costituire ed aderire ad associazioni sindacali.

Da lì in avanti abbiamo assistito a un lento ma inesorabile percorso che ha condotto il Parlamento a promulgare la Legge 46 del 2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare). Ci troviamo ora al nastro di partenza di questo articolato processo evolutivo ed è con orgoglio che sottolineiamo il grande successo che hanno riscosso le prime storiche assemblee di un sindacato militare presso enti militari: il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Ba), in data 5 dicembre scorso, la base Am di Brindisi ed il 61° Stormo di Galatina (Le) nei giorni successivi.

L’adesione a questi eventi, da parte di tutte le categorie di personale militare, ha dato un chiaro messaggio alle istituzioni, ovvero l’importanza strategica che associazioni come Amus – Aeronautica, rivestono a livello nazionale; nell’interesse collettivo e individuale tutelato inesorabilmente da oltre tre anni. Tutto ciò, come detto in anticipo, chiude finalmente un “cerchio ideale”, ovvero un’azione incessante protesa alla storica ricerca di diritti per il personale militare in uniforme, e si inaugura una nuova stagione di confronto, che sarà a vantaggio di tutti gli uomini e donne del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, sicuramente foriera di un fruttuoso confronto con i vertici politici ed istituzionali della Difesa nel supremo interesse della Nazione”.