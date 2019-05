Ultraleggero cade nell'Adige con 4 persone a bordo, due dispersi

VERONA - Un ultraleggero è precipitato poco fa nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, a bordo del velivolo ci sarebbero quattro persone, due delle quali sarebbero state sbalzate fuori e sarebbero finite in acqua e trasportate via dalla corrente. I vigili del fuoco sono già in zona e stanno intervenendo con il personale Saf e con un elicottero.(ANSA).

Ultimo aggiornamento: 17:36

