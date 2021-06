Aereo precipita vicino l'aeroporto civile di Padova: il pilota è morto carbonizzato dopo essere riuscito ad evitare un palazzo

E' morto il pilota, ma il bilancio dell'incidente aereo nei pressi dello scalo civile "Gino Allegri" di Padova avrebbe potuto essere ben più grave. Un aereo da turismo, un Beechcraft Be-33 Bonanza, monomotore a cinque posti, è precipitato finendo su un parcheggio a lato di via Sorio, che corre parallela alla pista. Il pilota, 80 anni, arrivato "lungo" nella manovra di atterraggio dopo il volo decollato da Milano, è morto carbonizzato: testimoni hanno riferito di avere visto l'aereo virare per evitare un condominio, poi lo schianto contro un albero, e infine la caduta in un piazzale di un ex distributore di benzina. Il cadavere deve ancora essere estratto dalle lamiere del velivolo, in attesa del magistrato. Le conseguenze dell'incidente potevano essere ben più gravi. Il velivolo è infatti uscito per alcune centinaia di metri dal perimetro del piccolo scalo, sorvolando una zona densamente abitata, ed una strada, via Sorio, dove il traffico è continuo. L'area dello schianto si trova sulla parte opposta rispetto all'entrata dell'aeroporto.

Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di linea.

Aereo precipitato, pilota morto carbonizzato

La mappa: dove è avvenuto l'incidente

Il modello dell'aereo Beechcraft Be-33 Bonanza precipitato