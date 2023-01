Milano, in aereo con acqua e profumi anche oltre i 100 millilitri: ecco cosa cambia ai controlli di sicurezza

In aereo con liquidi oltre i 100 ml, senza dover buttare più creme, profumi e le bottigliette d'acqua portate da casa, e senza dover "tirar fuori" dalla borsa il proprio pc ai controlli di sicurezza. A molti viaggiatori sembrerà un sogno ma a Milano Linate e Milano Malpensa è già realtà. I due scali meneghini gestiti dalla società Sea sono infatti stati dotati di macchine di ultima generazione che consentono di fare la "Tac" ai bagagli dei passeggeri e riconoscere in pochi minuti potenziali liquidi pericolosi.

Liquidi a bordo

Attualmente la normativa introdotta nel 2006 vieta di portare a bordo di un aereo liquidi oltre i 100 millilitri. Le bottigliette di dimensioni ridotte devono poi essere mostrate ai controlli di sicurezza, possibilmente già isolate in apposite bustine trasparenti. Un procedimento che richiede tempo, crea file ai controlli e costringe ad esempio i viaggiatori a buttare bottigliette di acqua portate da casa per ricomprarle all'interno dell'aeroporto (dove spesso hanno costi maggiorati). Nei nuovi terminal invece basta un minuto per attraversare i varchi, si passa attraverso lo scanner con addosso zaino e valigia, profumi e bottiglie di vino, senza dover fare la fila.

Il pc non va più mostrato ai controlli

Novità anche per chi viaggia per lavoro o con il pc portatile nello zaino. Se fino ad oggi è stato necessario tirare fuori il proprio computer e inserirlo nell'apposita vaschetta sul nastro trasportatore, ora si potrà passare senza estrarlo dalla borsa. I vecchi scanner raggi X non consentivano infatti di mostrare i contenuti interni degli effetti personali nel dettaglio. Con la "smart security" invece si potrà avere un'immagine dettagliata e un software che riconosce in automatico potenziali materiali pericolosi o esplosivi.

Tecnologia in arrivo anche nel resto d'Italia

Per ora solo negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa è iniziata la sostituzione dei vecchi scanner con i nuovi sistemi "C3" (il più avanzato). A Malpensa se ne prevedono 18 al Terminal 1 entro il 2023 tutti i varchi di sicurezza effettueranno la Tac ai bagagli a mano. Nel resto d'Italia la tecnologia arriverà progressivamente: a Roma Fiumicino è iniziata l'estate scorsa l'installazione dei nuovi scanner (circa 30).

In Europa scanner di questo tipo sono stati installati ad Amsterdam e son opartiti i lavori al terminal 2 dell'aeroporto di Monaco di Baviera. A Londra la sostituzione inizierà ad aprile 2023. La commissione europea ha richiesto che tra il 2024 e il 2026 tutti gli scali abbiano solo questa tecnologia ai varchi di sicurezza.

