Panatta il trevigiano: il campione di tennis si è trasferito con la compagna: «Qui affetto e normalità»

«Ho vissuto una vita ricca di incontri e amicizie. Ho miliardi di aneddoti e storie da raccontare. Abbiamo iniziato nel 2009 con Più dritti che rovesci una vera autobiografia. Poi ho fatto un libro divertente e folle con Paolo Villaggio Lei non sa chi eravamo noi nel 2014 e ora, insieme a Davide Azzolini Il tennis è musica: in 51 mini racconti facciamo una carrellata del tennis Open, dal 1968 ad oggi intrecciando sport, costume e musica».



L'ex campione si è trasferito nella città della Marca dove vive con la compagna. «Qui è bello tutto. C'è affetto e normalità». Domani alle 20.45, alla libreria Goldoni di Treviso presentazione del suo nuovo libro.

Treviso Aeroporto, deposito bagagli.racconta la sua idea di. «Ogni colpo piatto ha il suo pof. È musica». Se nel cameo cinematografico de La Profezia dell'Armadillo è severo, nella vita reale si rivela incline a perdonare l'ignoranza altrui. «Forse perché non mi sono mai interessate le statistiche. A me dello sport piace il racconto». Ecco allora che da quella frase tranchant è nato Il tennis è musica (Sperling&Kupfer) titolo per un libro scritto nel buen ritiro trevigiano. «Con Boba, la donna che mi ha regalato la stabilità sentimentale.Ci racconta il Panatta scrittore?