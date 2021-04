18 Aprile 2021

Ha cercato di salvare il suo cane, ma non ce l'ha fatta. È stata ritrovata morta, in un canale di irrigazione non lontano dalla sua abitazione a Valeggio (Pavia), in Lomellina, Polina Kochelenko, 35 anni, istruttrice di cani di nazionalità russa che era scomparsa da casa da venerdì. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina, alle prime luci dell'alba.

Del caso si stanno occupando i carabinieri: dalle prime ipotesi investigative, è probabile che la donna sia scivolata nella roggia a causa di un incidente. Da quanto si è appreso, venerdì pomeriggio l'istruttrice era uscita con due cuccioli.

A quanto sembra uno dei due cani è scivolato in acqua e l'addestratrice, per cercare di salvarlo, sarebbe a sua volta finita nel canale. La madre della donna, che abita a Torino, aveva raggiunto ieri la provincia di Pavia per presentare denuncia di scomparsa.