Siccità, 5 modi per risparmiare acqua in casa e ridurre i costi della bolletta

Domenica 19 Giugno 2022, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:27

Risparmiare acqua in casa diventa ora più che mai fondamentale per contrastare la crisi idrica. 8 italiani su 10 sono preoccupati per il futuro e per il 56% ad essere a rischio è l'agricoltura.

La siccità, infatti, è un problema attuale e globale e in Italia la fotografia è allarmante, con oltre il 20% del territorio nazionale a rischio desertificazione fin dal 2018 e con una situazione ulteriormente complicata dall'assenza di precipitazioni degli ultimi mesi, che non ha riguardato solo le aree meridionali del paese. Il deficit di pioggia e neve (rispettivamente -60% e -80% rispetto alla media stagionale) ha infatti messo in crisi le principali aree rurali del nord Italia, con i grandi invasi di acqua riempiti a livelli minimi e ben al di sotto della loro capacità.



Gli italiani sembrano aver compreso la situazione, pronti a contribuire partendo dalle proprie case a ridurre il consumo idrico. Federica Gasbarro, attivista e delegata dei giovani italiani per il clima alle Nazione Unite, ci spiega 5 modi per risparmiare acqua in casa e ridurre i costi in bolletta.